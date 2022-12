Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: B38a, Mannheim: Auffahrunfall zwischen die PKW und Folgeunfall

B38a, Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr ereignete sich auf der B38a in Fahrtrichtung Casterfeld ein Unfall zwischen drei PKW. Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen übersah ein 29-jähriger Mann in seinem Peugeot, dass ein vor ihm fahrender Skoda seine Fahrt verlangsamte und anhielt. Der Peugeot fuhr auf den Skoda auf. Der Skoda wurde wiederrum auf einen weiteren PKW geschoben, welcher bereits verkehrsbedingt angehalten war. Der 29-jährige Peugeot-Fahrer sowie seine drei weiteren Mitfahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Kurz nach dem vorgenannten Unfall ereignete sich an gleicher Örtlichkeit ein Folgeunfall. Ein herannahender 29-jähriger Ford-Fahrer bemerkte die Unfallfahrzeuge zu spät und kollidierte mit dem bereits verunfallten Peugeot. Hierbei entstand weiterer Sachschaden von 14.000 Euro. Mehrere Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Hierbei kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

