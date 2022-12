Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Nach Wohnungseinbruch Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Durch das Aufhebeln einer Terrassentüre gelang es am frühen Dienstagabend einem oder einer Unbekannten in eine Doppelhaushälfte im Eichenweg zu gelangen. Nachdem mehrere Zimmer durchwühlt wurden, entwendete die oder der Einbrecher Schmuck in bislang unbekannter Höher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die im Zeitraum von 17 Uhr bis 20 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

