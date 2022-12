Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Kleingemünd: Altkleidercontainer in Brand gesteckt - Zeugen gesucht!

Neckargemünd (ots)

Feuer aus einem Altkleidercontainer auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Neckarsteinacher Straße löste am Dienstagabend einen Einsatz für Polizei und Feuerwehr aus. Der Container und sein Inhalt, welcher gegen 20:30 Uhr vermutlich durch einen Feuerwerkskörper in Brand geriet, wurde schnell von der Freiwilligen Feuerwehr Neckargemünd gelöscht. Wer den Brand auslöste, ermittelt nun das Polizeirevier. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06223 92540 an die Beamten zu wenden.

