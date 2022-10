POL-HI: 202201384638 Ahrbergen - Verkehrsunfall führt zu längerfristiger Sperrung der B6 in Fahrtrichtung Hildesheim

Polizeiinspektion Hildesheim

Ahrbergen - Verkehrsunfall führt zu längerfristiger Sperrung der B6 in Fahrtrichtung Hildesheim

Hildesheim (ots)

Ahrberger, B6, Höhe Hildesheimer Str. K511(al) Am Samstagabend, 29.10.22 gegen 18:50 Uhr versucht ein 19-jähriger Harsumer mit seinem BMW aus Hildesheim kommend an o.g. Örtlichkeit zu wenden, um wieder die B6 in Richtung Hildesheim zu befahren. Da das Wendemanöver nicht in einem Zug geklappt hat, wollte er den langsam aufschließenden Verkehr aus Richtung Sarstedt erst vorbei bzw. halten lassen, um dann zurück zu setzten und das Wendemanöver zu beenden. Der sich auf dem rechten Fahrstreifen nähernde Fahrer eines VW scheint auch aufgrund schlechter Lichtverhältnis den auf seinem Fahrstreifen leicht querstehenden Pkw nicht rechtzeitig zu erkennen. Der 55-jähriger aus Harsum konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen oder ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kommt. Der BMW wird dabei in den Graben geschleudert. Beide Insassen werden glücklicherweise nur leicht verletzt und werden durch Ersthelfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Der Gesamtschaden der Pkw beläuft sich auf ca. 18.000 EUR. Durch das Trümmerfeld und ausgelaufener Betriebsstoffe muss die Richtungsfahrbahn nach Hildesheim gegen 19 Uhr komplett gesperrt werden. Der eingesetzten Feuerwehr gelingt es nicht vollständig die Betriebsstoffe zu binden und zu beseitigen. Deshalb musste die Vollsperrung noch bis zur vollständigen Säuberung der Fahrbahn durch ein Fachunternehmen bis ca. 23:30 Uhr aufrechterhalten werden. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen oder -staus kommt es während der Vollsperrung nicht.

