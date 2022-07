Polizei Dortmund

POL-DO: Raub mit Messerstich an der Haltestelle Walbertstraße/Schulmuseum: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einem schweren Raub an der Haltestelle Walbertstraße/Schulmuseum in Dortmund-Marten in der Nacht zu Sonntag (17. Juli) sucht die Polizei Zeugen. Ein 26-jähriger Dortmunder ist dabei von mutmaßlich drei Personen schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand schlief der 26-Jährige an der Haltestelle in Höhe der Martener Straße 289 ein. Gegen 2.15 Uhr bemerkte er, wie drei Personen seinen Rucksack durchwühlten. Als er sich wehrte, stach eine Person in seine Richtung. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Westen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und verblieb stationär im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas gesehen haben. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Zwei Täter waren 18 bis 20 Jahre alt und 175 cm groß. Eine der beiden Personen hatte einen blonden Topfschnitt, der andere Mann hatte kurze braune Haare. Die dritte Täterin sei 18 bis 20 Jahre alt und habe braune Haare.

Zeugen melden sich bitte auf der Polizeiwache Huckarde unter Tel. 0231/132-2121.

