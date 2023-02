Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Amselweg; Unfallzeit: 13.02.2023, zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr;

Einen Findling überfahren und mitgeschleift hat ein Unbekannter am Montag in Gescher. Der Steinbrocken schmückte ein Beet in einer Fahrbahnverengung auf dem Amselweg. Zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr befuhr der Verursacher diesen in Fahrtrichtung Stadtlohner Straße. In der Verengung kam er nach links von der Fahrbahn ab, überrollte den Findling und zog diesen etwa 350 Meter mit. Zurück blieb eine deutlich sichtbare Schleifspur - ob der Stein selbst am Ende zerbröselte oder zwischenzeitlich einen neuen Platz in einem Garten gefunden hat, blieb zunächst offen. Fest steht: Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Bei dem flüchtenden Fahrzeug muss es sich nach ersten Erkenntnissen um ein größeres Fahrzeug (Kastenwagen/LKW) handeln, dass im Bereich der vorderen, linken Stoßstange beschädigt sein dürfte. Die Polizei bittet den Verursacher sowie Zeugen, sich im Verkehrskommissariat Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260. (ck)

