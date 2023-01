Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht

Hirschberg (ots)

Gestern Abend wurde durch Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Jägerstraße in Hirschberg einzubrechen. Gegen 18:25 Uhr hatten der/ die Täter sich gewaltsam Zutritt über einen Terrasseneingang ins Hausinnere verschafft- inwieweit das Objekt dann betreten wurde ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Offensichtlich wurde nichts gestohlen. Es werden Zeugen gesucht, die ein oder mehrere verdächtige Personen im Tatzeitraum in der Jägerstraße bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

