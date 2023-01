LPI-SLF: Unfallverursacherin beschädigt drei unbeteiligte Fahrzeuge

Bad Blankenburg/ Uhlstädt-Kirchhasel (ots) - Am zurückliegenden Wochenende wurde durch Unbekannte versucht, in zwei Geschäfte einzubrechen. Einerseits versuchten der/die Unbekannten in den Backshop des Netto-Supermarktes in Bad Blankenburg einzubrechen, indem an der Schiebetür manipuliert wurde. Dies misslang jedoch, sodass es beim versuchten Einbruch blieb. Darüber hinaus wurde die Fleischereifiliale im ...

mehr