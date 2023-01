Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchte Einbrüche in Geschäfte

Bad Blankenburg/ Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurde durch Unbekannte versucht, in zwei Geschäfte einzubrechen. Einerseits versuchten der/die Unbekannten in den Backshop des Netto-Supermarktes in Bad Blankenburg einzubrechen, indem an der Schiebetür manipuliert wurde. Dies misslang jedoch, sodass es beim versuchten Einbruch blieb. Darüber hinaus wurde die Fleischereifiliale im Norma-Supermarkt in Uhlstädt-Kirchhasel angegriffen. Durch Gewalt drangen der/ die Täter ins Geschäftsinnere ein und durchwühlten verschiedene Schränke und Schubladen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts gestohlen. Die Spurensuche und -sicherung erfolgte in beiden Fällen. Zeugen, die Hinweise zu den Straftaten geben können, werden gebeten sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

