LPI-SLF: Unfall mit Verletztem

Föritztal/ Rottmar (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelang den Kollegen der Sonneberger Polizei die Festnahme von drei Dieseldieben. Ein Mitarbeiter beobachtete per Videoaufzeichnung, wie mindestens drei zunächst Unbekannte Diesel aus mehreren Baggern in der Sandgrube in Rottmar abzapften. Als die Beamten vor Ort eintrafen rannten die Täter zunächst in unterschiedliche Richtungen davon. Sofort fahndeten ...

mehr