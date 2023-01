Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahndung nach drei Dieseldieben mit Erfolg

Föritztal/ Rottmar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelang den Kollegen der Sonneberger Polizei die Festnahme von drei Dieseldieben. Ein Mitarbeiter beobachtete per Videoaufzeichnung, wie mindestens drei zunächst Unbekannte Diesel aus mehreren Baggern in der Sandgrube in Rottmar abzapften. Als die Beamten vor Ort eintrafen rannten die Täter zunächst in unterschiedliche Richtungen davon. Sofort fahndeten mehrere Polizeikräfte nach den Gesuchten und fanden zunächst im Wald mehrere, offensichtlich abgestellte, Dieselkanister. Kurz darauf dann der Erfolg: Die drei Männer der Videoaufzeichnung, im Alter zwischen 22 und 24 Jahren, wurden durch die Fahndung gestellt und auf die Dienststelle gebracht. Nachdem alle Maßnahmen beendet waren, wurden sie von der Dienststelle entlassen. Die entsprechenden Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell