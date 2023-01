Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter versucht, Diesel aus LKW zu stehlen, wird erwischt doch kann flüchten

Schleiz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren mehrere Beamte der Schleizer Polizei sowie Hundeführer im Einsatz- es war Folgendes geschehen: Kurz nach 00:00 Uhr bemerkte ein LKW-Fahrer einen offensichtlichen Dieseldieb an seinem geparkten LKW auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hofer Straße in Schleiz. Bei Erblicken des LKW-Fahrers trat der Unbekannte mit seinem in der Nähe abgestellten Fahrzeug die Flucht an- die zur Mitnahme bereitgestellten, gefüllten Dieselkanister ließ er am Tatort zurück. Wenig später bemerkten die eingesetzten Beamten das Fluchtfahrzeug im Innenstadtbereich, jedoch fehlte vom unbekannten Tatverdächtigen jede Spur. Es kam schließlich noch ein Fährtenspürhund der Thüringer Polizei zum Einsatz, welcher mit einem Geruchsträger die Spuren des Unbekannten aufnahm. Im Bereich des Langenbacher Wegs/ Stadtwegs konnte die Suche schließlich jedoch nicht weiter fortgesetzt werden. Es liegen keine weiteren Anhaltspunkte zu dem Gesuchten vor- sollten Zeugen dennoch im Tatzeitraum Verdächtiges bemerkt haben, nimmt die Polizei in Schleiz die entsprechenden Hinweise entgegen.

