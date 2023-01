Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Festnahme eines 25-Jährigen nach Sprengung von Zigarettenautomat

Rudolstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde ein Mann in der Röntgenstraße in Rudolstadt durch Passanten beobachtet, wie er offensichtlich einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollte. Es stellte sich dann heraus, dass der zunächst Unbekannte eine Explosion herbeigeführt und Zigaretten sowie Bargeld entwendet hatte. Anschließend flüchtete er. Die eingesetzten Beamten nahmen dann die Verfolgung des Mannes auf und konnten ihn schließlich im Bereich des Parks an der Elisabethbrücke festnehmen. Der Kriminaldauerdienst hatte den Tatort zwischenzeitlich weiträumig abgesperrt und die Spurensicherung durchgeführt. Bei dem 25-jährigen, polizeibekannten Tatverdächtigen wurde anschließend noch eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt- auch hier wurde weitere Pyrotechnik gefunden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige schließlich am Nachmittag, nachdem alle polizeilichen Maßnahmen beendet waren, von der Dienststelle entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

