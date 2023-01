Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Junge Fahrerin fährt gegen geparkten PKW: Leicht verletzt

Frankenblick (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde eine 20-Jährige durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Die junge Frau fuhr die Ortsstraße in Frankenblick aus Richtung Bundesstraße 89 in Richtung Rauenstein entlang. Aus unbekannter Ursache stieß sie mit einem geparkten PKW am Fahrbahnrand zusammen, sodass dieser PKW in der Folge einen Gartenzaun beschädigte. An beiden Fahrzeugen sowie dem Zaun entstand Sachschaden, die Fahrerin erlitt einen Schock.

