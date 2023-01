Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Holzunterstandes mit Heuballen

Neuhaus/ Schierschnitz- Gefell (ots)

Am Freitagmorgen bemerkten Passanten gegen 04:45 Uhr einen Feuerschein im Bereich der Ortsverbindungsstraße zwischen Neuhaus-Schierschnitz und Gefell. Bei Ankunft von Polizei und zahlreichen Feuerwehrkräften stand eine offene Scheune/ Art Holzunterstand mit eingelagerten Heuballen in Vollbrand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sowie die Straßensperrung dauerte bis gegen 09:30 Uhr an. Es wurde keine Personen oder Tiere verletzt. Eine mögliche Brandursache ist bislang nicht bekannt, die Ermittlungen werden dementsprechend in alle Richtungen geführt. Es entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro aufgrund der rund 10 Heuballen sowie des Holzverschlags.

