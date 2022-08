Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Beleidigung im Straßenverkehr

Hammerstein (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 56-jähriger Mann aus Höhr-Grenzhausen die B 42 aus Richtung Neuwied kommend in Fahrtrichtung Linz. In Höhe der Ortslage Hammerstein wurde er von einem 31-jährigen Verkehrsteilnehmer überholt. Während des Überholvorgangs soll der Überholte in Richtung des überholenden Fahrzeugs den ausgestreckten Mittelfinger gestikuliert haben. Der Mann aus Leubsdorf erstattete Anzeige wegen Beleidigung bei der Polizei.

