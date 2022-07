POL-PIBIN: Verkehrsunfall nur Sachschaden

Bingen (ots) - Waldalgesheim, 06.07., Am Heiligenhäuschen, 13:15 Uhr - 13:30 Uhr. Eine Frau zeigte den Diebstahl ihrer Geldbörse an. Die Geschädigte geht davon aus, dass ihr Haus an diesem Tag ausbaldowert wurde. Durch ihren Nachbarn hatte sie erfahren, dass am Tattag ein Mann im Alter von ca. 50-60 Jahren durch ihr Küchenfenster geschaut hatte und danach durch ihren Garten gelaufen war. Er hatte zuvor in einem großen älteren silberfarbenen Mercedes vor dem Haus ...

