Bingen, Am Rheinberg (ots) - 11.07.2022, 23:47 Uhr Gegen 23.47 Uhr verließ ein Bewohner eines Mehrfamilienhausen in der Straße "Am Rheinberg" das Anwesen und sah 2-3 Personen, die fluchtartig aus dem Haus rannten. Als die Streifen vor Ort eintrafen, waren die gesichteten Personen bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Bei der Nachschau konnten im Kellerbereich drei offen stehende Kellerabteile, sowie zwei entwendete Fahrräder festgestellt werden. Im und um das Objekt ...

