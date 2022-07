POL-PDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Fahrzeug landet in der Lahn

Urbar (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, dem 05.07.2022 gegen 03:40 Uhr, einen Altkleidercontainer des DRK In der Hohl in 56182 Urbar in Brand gesetzt. Der brennende Container musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Sowohl am Container als auch dem Inhalt entstand nicht unwesentlicher Sachschaden. Die polizeiliche Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Hinweise zu den Tätern ...

