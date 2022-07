Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Bingen-Sponsheim, B9 (ots)

11.07.2022, 22:30 Uhr

Zwei PKW befuhren die B9 aus Fahrtrichtung Bingen-Dietersheim kommend in Richtung Bingen-Sponsheim. In Höhe der Einmündung zur AS A61 missachtete der Fahrer des hinteren Fahrzeuges die Fahrstreifenbegrenzung und überholte den vorausfahrenden PKW verbotswidrig links. Beim Einscheren wurde der Überholte geschnitten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus und kollidierte hierbei mit einer im Einmündungsbereich zum Zubringer der A61 befindlichen Verkehrsinsel. Hierbei riss am Fahrzeug die Ölwanne auf, es war nicht mehr fahrbereit. Durch das austretende Öl entstand auf der B9 eine zirka 50 Meter lange Ölspur. Der Verursacher hielt nicht an. Zum Verursacherfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen SUV handelte. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell