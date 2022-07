Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Gensingen, Am Stein (ots)

08.07.2022, 09:00 Uhr bis 11.07.2022, 19:52 Uhr

Unbekannte Täter betraten widerrechtlich ein Grundstück in der Straße "Am Stein" und besprühten mittels Multifunktionsspray die Armlehnen eines Stuhles. Am Folgetag betraten sie erneut das Grundstück und besprühen mit dem Multifunktionsspray die gesamte Sitzfläche des Stuhles sowie eine Gartenmauer. Zudem wurde das gesamte Fischfutter aus einem Eimer gekippt und der Inhalt durch den Garten geworfen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

