Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: versuchter Einbruch

Bingen, Hildegardforum (ots)

10.07.2022, 18:00 Uhr bis 11.07.2022, 08:00 Uhr

Bisher unbekannter Täter versuchte ein gekipptes Fenster im Hildegardforum aufzudrücken, um sich so widerrechtlichen Zutritt zu verschaffen. Da jedoch unmittelbar hinter dem Fenster ein massiver Kühlschrank stand, konnte dieses nicht gänzlich geöffnet werden, so dass es beim Versuch blieb. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell