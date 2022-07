Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht

Gemarkung Bingen-Dietersheim (ots)

55411 Bingen am Rhein, B9, 11.07.2022, 16:00 Uhr

Ein 53 jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die B9 aus Richtung Bingen-Büdesheim kommend in Fahrtrichtung Grolsheim. Ein anderer PKW befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung und bog nach links in den Zubringer der A61, Fahrtrichtung Köln/Koblenz ein, ohne dem entgegenkommenden PKW die Vorfahrt zu gewähren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 53 jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts aus und überfuhr hierbei die dort befindliche Verkehrsinsel mit dem rechten Vorderrad. Hierbei entstand Sachschaden an seinem rechten Vorderreifen sowie der Felge. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen älteren, goldenen Skoda Octavia gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

