Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radlader brennt vollständig aus

Friesau (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es in Friesau zu einem größer angelegten Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein in einer Halle der Agrargenossenschaft abgestellter Radlader fing Feuer und brannte schließlich vollständig aus. In dem Zusammenhang wurde auch die betroffene Lagerhalle nicht unerheblich beschädigt, jedoch blieben angrenzende Büros und Werkstätten vom Feuer verschont. Ebenfalls gab es glücklicherweise keine Verletzten zu beklagen. Nach Einschätzung der Feuerwehr könnte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben, welcher zur Brandentstehung führte, nachdem die Landmaschine offensichtlich ordnungsgemäß nach Benutzung abgestellt wurde. Zum Zwecke der Löscharbeiten wurde die Ortslage für mehrere Stunden voll für den Verkehr gesperrt und gegen 18:00 Uhr wieder freigegeben. An der Halle sowie dem Radlader entstand ersten Einschätzungen zufolge Sachschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro.

