Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schulwegunfall mit verletztem Schüler - Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Am Dienstagmorgen, dem 24.01.2023 gegen 07:20 Uhr ereignete sich ein Schulwegunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw bei dem ein 16-Jähriger verletzt wurde. Der Junge wollte die Steinacher Straße auf dem Fußgängerüberweg am Köppelsdorfer Kreisel überqueren. Beim Betreten der Fahrbahn wurde er von einem orangefarbenen Pkw Dacia Duster angefahren. Bei dem Unfall erlitt der Junge Prellungen am Bein und musste sich in ärztlich Behandlung begeben. Der Dacia-Fahrer oder die Fahrerin setze seine/ihre Fahrt ohne jegliche Reaktion fort. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

