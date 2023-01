Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Langholz-LKW rutscht in Straßengraben: Mehrstündige Straßensperrung und aufwändige Verladung der Holzstämme

Eliasbrunn/ Kühler Morgen (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, sorgte ein Verkehrsunfall im Bereich Eliasbrunn/ Kühler Morgen für eine mehrstündige Straßensperrung sowie einen größer angelegten Einsatz von Polizei und Bergungsfahrzeugen. Ein 48-jähriger Fahrer eines Holz-LKW fuhr die Landesstraße 1099 aus Eliasbrunn kommend in Richtung Kreisverkehr/ Kühler Morgen entlang. Aufgrund der sehr schmalen Fahrbahn wich der LKW einem entgegenkommenden PKW aus und rutschte in der Folge in den Straßengraben sowie anschließend einen Hang hinunter. Der 48-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Da von dem Langholz-LKW viele Holzstämme in den Straßengraben gerutscht waren, gestaltete sich die Bergung verhältnismäßig umständlich und dauerte insgesamt über 4 Stunden. Im Laufe der Nacht wurde die Straße dann wieder für den Verkehr freigegeben, eine entsprechende Umleitung war während der Unfallaufnahme sowie Verladung der Holzstämme ausgeschildert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell