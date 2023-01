Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigungen im Örtzepark in der Silvesternacht

Celle (ots)

Hermannsburg - In der Silvesternacht ist es zu mehreren Sachbeschädigungen im Hermannsburger Örtzepark gekommen. Hierbei ist unter anderem ein fast neuer Spielpodest beschädigt worden. Weiterhin ist es zu Beschädigungen an der Wasserbühne und an zwei Müllbehältern gekommen. Nach ersten Ermittlungen ist es zum einem wahrscheinlich, dass die Beschädigungen alle in der Silvesternacht, durch die gleichen Täter verursacht worden sind. Zum anderen gehe man derzeit davon aus, dass die Beschädigungen durch Böller verursacht worden sind. Die Schadenshöhe wird derzeit durch die zuständige Gemeinde ermittelt. Wer Hinweise zu der Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, wendet sich an die Polizei in Hermannsburg, unter 05052/913310.

