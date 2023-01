POL-CE: Brand einer Toilette

Celle (ots) - Nienhagen - Am Mittwochmorgen, 11.01.2023, gegen 09:30 Uhr, ist es zu einem Brandereignis in der Dorfstraße in Nienhagen gekommen. Gerade als der Geschirrspüler sein Programm beendet hatte, wird dieser durch den 32-jährigen Bewohner des Hauses geöffnet. Hier bemerkt er direkt offene Flammen im Bereich des Bodens von dem Geschirrspülers. Ohne das es zu Schäden am Gebäude gekommen ist, konnte der Brand ...

