Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl von Zigaretten beim Aldi-Markt

Celle (ots)

Bergen - Am Mittwoch, 11.01.2023, gegen 17:55 Uhr, ist es zu einem Diebstahl von Zigaretten im Aldi-Markt, Celler Straße, Bergen, gekommen. Ein etwa 40-50 Jahre alter Mann, welcher geschätzt 180cm groß sein soll und von kräftiger Statur, hat sich an einer nicht geöffneten Kasse an der geschlossenen Auslage für Zigaretten bedient. Die Zigarettenschachteln habe er, nach Angaben der Mitarbeiterin, in einen Jutebeutel gesteckt. Als die Mitarbeiterin die männliche Person anspricht, verlässt diese fluchtartig den Markt in unbekannte Richtung. Die männliche Person kann ergänzend als südländisch aussehend, mit schwarz/grauem Haar und einem Rundbart beschrieben werden. Bekleidet soll die Person mit einem blauen Wintermantel mit grauer Kapuze gewesen sein. Hinweise zur Tat oder dem Täter an die Polizei in Bergen unter 05051/471660

