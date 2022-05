Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in mehrere hochwertige Fahrzeuge

Maxdorf (ots)

In der Nacht von Sonntag, 29.05.2022 auf Montag, 30.05.2022 kam es im Bereich Maxdorf zu mehreren Einbruchdiebstählen aus hochwertigen Fahrzeugen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten hochpreisige Infotainmentsysteme, Tachoeinheiten und die Lenkräder. Der Gesamtschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die sachbearbeitende Dienststelle in Maxdorf unter der 06237/934-1100.

