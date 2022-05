Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 1. Nachtrag - Tödlicher Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer/flüchtiger Fahrerin - Ermittlungsgruppe gegründet

Dudenhofen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfal und der Polizeiinspektion Speyer

Nachtrag zur Pressemeldung vom 28.05.2022: https://s.rlp.de/RlE93

Wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht am 27.05.2022 haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Speyer noch am selben Abend umfangreiche und intensive Ermittlungen aufgenommen sowie am Unfallort eine Spurensuche und -sicherung vorgenommen. Zur Aufklärung der Gesamtumstände, insbesondere zum Auffinden des flüchtigen Täters bzw. der flüchtigen Täterin, wurde eine Ermittlungsgruppe bei der Polizei Speyer gegründet. Diese geht derzeit mehreren Hinweisen nach, die erste Rückschlüsse auf ein mögliches Tatfahrzeug geben könnten.

Staatsanwaltschaft und Polizei bitten weiter um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird ein Mercedes C-Klasse, Baujahr 2002-2004. Das Tatfahrzeug müsste Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Wer kann Hinweise zu einem Mercedes mit entsprechenden Schäden im Frontbereich geben?

Hinweise zu dem gesuchten Auto oder zum gesuchten Fahrer/ zur gesuchten Fahrerin nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell