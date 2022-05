POL-PDLU: 34-Jährige auf Maximilianstraße beleidigt

Harthausen (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Sonntag mehrere Schachteln Zigarette aus einem Mazda, der am Ende des Freisbacher Weg am Waldrand abgestellt war. Ein gewaltsames Aufbrechen war nicht notwendig, da die Scheibe der Beifahrerseite geöffnet war. Zeugen, die am 29.05.2022 von 00:30 Uhr bis 10:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Freisbacher Weg wahrgenommen haben, werden ...

