POL-PDLU: Felgen von BMW abmontiert und gestohlen

Speyer (ots) - Am gestrigen Samstag, gegen 12.20 Uhr, wird der Polizei in Speyer eine männliche Person gemeldet, welche sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machen würde, die auf einem Parkplatz in der Kutschergasse abgestellt seien. Hierbei beschädigte der unbekannte Tatverdächtige einen Daimler-Benz, indem er den Mercedesstern und einen Toyota, indem er den Heckscheibenwischer abbrach. Der Täter konnte auf einem ...

