Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt: 50-Jährige verunfallt aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und kommt ins Krankenhaus

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung Am Mittleren Watzenbach in Saalfeld eine offensichtlich verunfallte PKW-Fahrerin fest. Als die eingesetzten Beamten die Frau ansprachen, fuhr sie in Richtung Rainweg unter Missachtung jeglicher Anhaltesignale davon und stellte nahe des Krankenhauses ihr Fahrzeug quer auf der Fahrbahn ab. Als die Polizisten sich näherten und erneut mit der Fahrerin Kontakt aufnehmen wollten, fuhr diese wieder an und versuchte, auf dem Gehweg zu wenden. Da die Gefahr von erheblichem Sach-oder Personenschäden bestand sowie der Gesundheitszustand der Fahrerin absolut unklar war, wurde versucht, durch Einschlagen der Seitenscheibe die Frau zu stoppen. Dies misslang jedoch, denn die Frau fuhr rasant an und rammte den abgestellten Streifenwagen, sodass nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Schließlich nahmen die Beamten erneut die Verfolgung der Fahrerin in Richtung Arnsgereuth auf. Nachdem die Fahrerin zwei Unbeteiligte mit erhöhter Geschwindigkeit am Arnsgereuther Berg überholt hatte, verunfallte sie schließlich in Arnsgereuth in einer Linkskurve und wurde dadurch leicht verletzt. Neben dem Unfall-PKW wurden auch mehrere Zäune sowie Verkehrszeichen beschädigt. Die 50-Jährige wurde schließlich aufgrund ihres Gesamtzustandes der psychiatrischen Abteilung des Saalfelder Krankenhauses zugeführt- nach einer erfolgten Blutprobenentnahme dauern die Ermittlungen an.

