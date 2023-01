Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tatverdächtige nach Kellereinbrüchen

Pößneck (ots)

Ende der vergangenen Woche wurden mehrere Kellereinbrüche im Bereich des Mittelwegs in Pößneck angezeigt. Noch in der vermeintlichen Tatnacht wurden in dem Zusammenhang zwei polizeibekannte Männer (19 und 39 Jahre alt) im Pößnecker Stadtgebiet kontrolliert. Bei den Männern wurden dann verschiedene Gegenstände aufgefunden und anschließend sichergestellt, die nun zweifelsfrei fünf Kellereinbrüchen zugeordnet werden konnten. Unter anderem fanden die Beamten verschiedene, alkoholische Getränke, einen Werkzeugkoffer, Dekorationsartikel sowie anderes Diebesgut. Die Ermittler der Polizeistation Pößneck suchen jedoch noch weitere, mögliche Geschädigte, die offensichtlich Einbrüche in ihre Keller bislang nicht bemerkt haben. Dementsprechend könnte dann das übrige Diebesgut bestenfalls auch vollends zugeordnet werden. Mitteilungen diesbezüglich nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

