Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigungen an sieben PKW geklärt

Bad Blankenburg (ots)

Zum Jahresbeginn hatten bis dato Unbekannte sieben geparkte Fahrzeuge in der Straße der Deutschen Einheit in Bad Blankenburg beschädigt (es wurde bereits polizeilich berichtet). Durch Ermittlungen sowie anschließende Vernehmungen gelang es den Beamtinnen und Beamten der LPI Saalfeld nun, zwei junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren als Verursacher der herbeigeführten Beschädigungen bekannt zu machen. Diese Sachbeschädigungen stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit den über rund 40 betroffenen Fahrzeugen aus Saalfeld- hier hatten Unbekannte in der Silvesternacht die Reifen zerstochen sowie den Lack beschädigt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

