Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand von Scheunendach

Menden (ots)

Der Dachstuhl einer Scheune in der Straße Bremke geriet am Mittwochabend, gegen 18:30 Uhr, aus bislang unklarer Ursache in Brand. Der Feuerwehr gelang es in der Folge den Brand zu löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Weitere Gebäude sind durch den Brand nicht betroffen. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Weitere Auskünfte können zum jetzigen frühen Zeitpunkt nicht gegeben werden. (Schl)

