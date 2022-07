Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist entblößt sich vor 74-jähriger

Kellereinbrüche

Iserlohn (ots)

Ein Exhibitionist entblößte sich gestern im Waldgebiet Läger oberhalb des Schmölepfades. Eine 74-jährige Iserlohnerin war, gegen 13 Uhr, in dem Bereich auf bei der Suche nach ihrem Hund, als sie einem Mann auf einem Mountainbike begegnet. Der Mann entblößte sich in der Folge vor der Geschädigten und nahm sein Geschlechtsteil in die Hand. Die Spaziergängerin konnte Richtung Parkplatzes des alten Literaturhotels flüchten. Der Exhibitionist fuhr daraufhin in gegensätzliche Richtung weg.

Die Frau beschrieb ihn wie folgt:

- männlich - ca. 1,70 m groß - ca. 20 Jahre alt - dunkle Haare - dreitage Bart - schlank - bekleidet mit einer blauen Shorts, Turnschuhen und Baseballkappe mit Schirm nach hinten

Wer kennt den Täter oder hat den Verdächtigen vor oder nach der Tat im Umfeld gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0. (wib)

In der Piepenstockstraße wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht zu Mittwoch in zwei Kellerräume eingebrochen. Nach ersten Angaben wurde allerdings nichts entwendet. (wib)

