Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Personenschaden auf der B236

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg

Am Sonntag Morgen gegen 01:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B236, Einmündung Brembergrundweg, zischen Winterberg und Altastenberg, Ein 19 jähriger Autofahrer aus Hiddenhausen fuhr auf dem Brembergrundweg in Richtung B236 und wollte nach links auf die Straße in Fahrtrichtung Winterberg einbiegen. Er kam nach eigenen Angaben aufgrund von Schneeglätte nicht zum Stehen und rutschte in den Einmündungsbereich beider Straßen Dort stieß er mit dem Auto einer 49-jährigen aus Winterberg zusammen. Die Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell