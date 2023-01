Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drogendealer festgenommen

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg

Am Freitag Abend konnte die Polizei einen Drogenhändler in Schmallenberg festnehmen. Beamte der Kriminalpolizei hatten die Person, die in einer städtischen Unterkunft wohnt, schon seit längerem in Verdacht, aus seinem Zimmer heraus mit Drogen zu dealen. Der 25-jährige Mann ist schon einschlägig wegen Drogenhandels bekannt und auch vorbestraft. Er hat deswegen bis März 2022 im Gefängnis gesessen. Die Polizisten durchsuchten nach richterlicher Anordnung das Zimmer des Beschuldigten. Dort konnten sie eine nicht geringe Menge an Drogen, Bargeld und Mobiltelefone auffinden. Die Sachen wurden sichergestellt. Die Person wurde vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme leistete er Widerstand und versuchte die Beamten zu treten und zu beißen. Der Beschuldigte wurde am Samstag dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell