Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tageswohnungseinbruch in Wohnung

Schmallenberg (ots)

Am Samstag, 21.03.23, zwischen 13.30 und 14.00 Uhr, drang ein männlicher Täter in der Winterberger Straße in Westfeld in eine Gebäude mit Gaststätte und Privatwohnung ein. Der Täter begab sich in die im Obergeschoss befindliche Privatwohnung und durchsuchte zahlreiche Behältnisse. Der Wohnungsinhaber wurde jedoch auf die Person aufmerksam. Bei Ansprache flüchtete die Person aus dem Gebäude. Der Täter erbeute Bargeld und wird von Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt; 170-180 cm groß; lange, schwarze Haare; südländischer Typ; trug eine schwarze Jacke; graue Jogginghose und weiße Turnschuhe. Der Täter stieg in ein kleinen, dunklen Pkw, und flüchtete damit in Richtung Winterberg. Am Pkw sollen weiße Kennzeichen mit roter Schrift angebracht gewesen sein. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 02974/969400 an die Polizei Schmallenberg.(tk)

