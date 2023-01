Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Gaststätten

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Im Tatzeitraum von Mittwoch, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 07:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in eine Gaststätte auf dem Stiftsplatz eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Spirituosen. Am Donnerstagmorgen zwischen 03:00 Uhr und 08:45 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Wehrstapeler Straße eingebrochen. Auch hier wurden durch unbekannte Täter mehrere Flaschen mit Alkoholika entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

