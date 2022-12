POL-SE: Pronsdorf - Großfeuer zerstört Wohnhaus

Bad Segeberg (ots) - Die Polizeistation Bad Bramstedt hat am Donnerstag (08.12.2022) im Rahmen der länderübergreifenden Roadpol-Aktion an der B 4 eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Schwerpunkt dieser Kontrolle war die Überwachung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr kontrollierten neben den Beamten der ...

mehr