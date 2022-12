POL-SE: Bad Bramstedt - Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 4

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (08.12.2022) ist es im Moorkamp in Schenefeld zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss und durchsuchten sämtliche Wohnräume. Zum Stehlgut liegen noch keine Informationen vor. Die Tat dürfte ...

