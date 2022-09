Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Kellerräume nach Wertgegenständen durchsucht

Darmstadt (ots)

In der Eckhardtstraße haben sich Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntag (25.9.), 23 Uhr und Montag (26.9.), 17.15 Uhr Zugang zu drei Kellerräumen in Mehrfamilienhäusern verschafft und nach Wertgegenständen gesucht.

In einem Kellerabteil wurden sie fündig und ließen Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Auch in der Kasinostraße trieben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (12.9.) und Montag (26.9.)ihr Unwesen und durchsuchten das Kellerabteil eines Wohnhauses. Dort fiel ihnen unter anderem eine Flexmaschine in die Hände.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise, die er Aufklärung dienlich sind, werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell