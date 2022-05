Polizeidirektion Hannover

POL-H: Demonstrationen am Tag der Arbeit in Hannover verlaufen störungsfrei

Hannover (ots)

Am Sonntag, 01.05.2022, sind zwei angezeigte Versammlungen anlässlich des Tags der Arbeit friedlich verlaufen.

Zunächst versammelten sich gegen 09:00 Uhr erste Versammlungsteilnehmende an der Windheimstraße im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord. Unter dem Motto "Tag der Arbeit" rief der DGB-Region Niedersachsen Mitte zur Demonstration auf. Gegen 10 Uhr startete der Aufzug in Richtung Limmerstraße und endete mit geschätzten 1.200 Versammlungsteilnehmenden störungsfrei gegen 11:10 Uhr an der Goseriede in Hannover-Mitte. Gegen 10:45 Uhr zündete ein unbekannter Versammlungsteilnehmender aus der Mitte des Aufzugs auf der Spinnereistraße zwei Nebeltöpfe. Die sich anschließende Abschlusskundgebung mit Bühnenprogramm wurde durch die Initiatoren gegen 15:50 Uhr beendet.

Das "Bündnis kämpferischer 1. Mai" hatte unter dem Motto "Widerstand hat Zukunft - Kapitalismus nicht!" zu einer zweiten Versammlung aufgerufen. In der Spitze folgten diesem Aufruf 700 Personen, wobei sich etwa 120 Versammlungsteilnehmende geschlossen an der Aufzugsspitze formierten. Gegen 15:00 Uhr versammelten sie sich am Weißekreuzplatz und zogen gegen 15:35 Uhr auf einer festgelegten Route in Richtung Goseriedeplatz mit einer dort abgehaltenen Zwischenkundgebung.

Im Zusammenhang mit der Versammlung wurde entlang der Aufzugroute Pyrotechnik abgebrannt, weshalb die Polizei den Aufzug kurz vor der Spinnereistraße stoppte. Nach Intervention durch die Einsatzkräfte veranlasste die Versammlungsleitung eine entsprechende Lautsprecherdurchsage, dass der Gebrauch von Pyrotechnik zu unterbleiben hat. Im weiteren Verlauf wurden vereinzelt weitere Nebeltöpfe gezündet. Die Versammlung wurde daraufhin wiederholt angehalten um über die Versammlungsleitung auf die Teilnehmenden einzuwirken. Der Aufzug traf gegen 17:20 Uhr an der Pfarrlandstraße in Linden-Nord ein, wo die Versammlung gegen 17:30 Uhr endete. Darüber hinaus verlief auch diese Versammlung weitgehend störungsfrei. /nzj

