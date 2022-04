POL-PDKL: Trunkenheit im Verkehr

Etschberg (ots) - Am Sonntagmittag ereignet sich in der Ortsgemeinde Etschberg ein Verkehrsunfall mit sehr ho-hem Sachschaden. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug die Hauptstraße von Haschbach kommend in Fahrrichtung Ortsmitte und kam im Kurvenbereich mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte zunächst mit einem Strommast und prallte anschließend gegen einen Baum. An dem PKW entstand offen-sichtlich ein ...

mehr