Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw gerät von der Fahrbahn auf Bahnschienen

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg

Gestern gegen 13:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der Straße "Steinkleffe" von Antfeld nach Bigge. Ihm kamen zwei Pkw entgegen. Das vordere der beiden Autos fuhr nach seinen Angaben mittig der Fahrbahn. Der 42-jährige musste so weit wie möglich nach rechts fahren, um nicht mit dem Auto zusammen zu stoßen. Dabei geriet er mit den Reifen an den Bordstein und kam ins Schleudern. Er konnte sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen und kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto rutschte die Böschung herunter und kam auf den parallel zur Straße verlaufenden Bahnschienen zum Stehen. Das Auto musste von einem Abschlepper von den Schienen geborgen werden. Die Bahnstrecke war für diese Zeit gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen für diesen Vorfall. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

