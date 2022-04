Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frontalunfall mit hohem Sachschaden und zwei verletzten Personen

Speyer (ots)

Am Dienstag, 26.04.2022, gegen 15.00 Uhr, befuhr eine 32jährige Speyererin mit ihrem Opel die Franz-Kirrmaier-Straße aus Richtung Auestraße. Im Höhe der Zufahrt zum Industriehof kam sie aufgrund eines plötzlichen Schwächeanfalls nach links in den Gegenverkehr und rammte dort einen entgegenkommenden Ford Focus frontal. Der Fahrer, 32 Jahre, Speyer, wurde dabei leicht verletzt und wurde durch das verständigte DRK in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung eingeliefert. Die Unfallverursacherin verletzte sich nur leicht am Knie (Prellung) Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt - Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 22 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme musste die Franz-Kirrmaier-Straße zwischen 15:00 - 17:00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es waren die Polizei, das DRK und die Feuerwehr Speyer im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell