POL-HSK: Autofahrer fällt bei Drogenkontrolle auf

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in die Büroräume eines Reisebüros im Steinweg eingebrochen. Ob die unbekannten Täter Beute gemacht haben, ist noch unbekannt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Volker Stracke Telefon: 0291/9020-1140 E-Mail: ...

